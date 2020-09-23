"Утро": движение затруднено на Нижней Масловке из-за ДТП

ЦОДД оценивает дорожную ситуацию в Москве в 6 баллов. ДТП произошло на улице Нижняя Масловка. Участники аварии заняли две полосы из пяти. В результате образовался затор от Хорошёвского шоссе.

Трудно проехать в центр по Ленинградскому проспекту – от метро "Динамо" до "Белорусской". Затруднения возникли на Алтуфьевском шоссе перед Сигнальным проездом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.