"Утро": погода в Москве в ближайшие дни

15 июля 2019, 09:30
Предстоящая неделя, по прогнозам синоптиков, будет заметно теплее предыдущей. В дневные часы ожидается от плюс 20 до плюс 23 градусов, что близко к средним многолетним значениям.
В понедельник на погоду влияет атмосферный фронт, который проявит себя в наличии на небе плотных облаков и высокой вероятности небольших дождей. Днем ожидается +20. Ветер подует юго-западного направления со скоростью от 1 до 4 метров в секунду. Вечером в городе облачно с прояснениями и до 18 градусов тепла.
Ночью возможны дожди, а температура воздуха составит около 13 градусов.
Во вторник Москва окажется в теплой части циклона, который будет надвигаться с юго-запада. Он принесет грозовые дожди, но при этом немного повысит температуру. Днем будет облачно с прояснениями, дождь. А воздух прогреется до +22 градусов.
Скорость ветра составит 4 метра в секунду. Ночью облачно, без осадков, 12 градусов тепла.
В середине недели потеплеет до +23 градусов после полудня. А в четверг и пятницу ожидается пасмурная погода, сильный дождь, возможна гроза. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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