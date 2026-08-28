28 августа, 09:45Общество
"Миллион вопросов": врач рассказал о распространенных мифах о грыже и аппендиците
Как распознать паховую грыжу на ранних стадиях и какие факторы могут способствовать ее появлению? Как меняется работа пищеварительной системы после удаления желчного пузыря?
Может ли употребление семечек, кожуры фруктов или жевательной резинки повлиять на развитие аппендицита?
На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил заведующий отделением Боткинской больницы, хирург Андрей Колотильщиков.