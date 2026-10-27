"Московский патруль": мошенники начали генерировать образы звезд в поддельных магазинах

Мошенники начали использовать схемы с искусственным интеллектом, генерируя образы звезд, чтобы привлекать покупателей в фальшивые интернет-магазины.

История коснулась певицы Ларисы Долиной. Ее концертный директор подал иски сразу к трем компаниям, которые воспользовались изображением и именем артистки.

Какие еще известные имена оказались в рекламе аферистов? И как распознать ИИ-контент? Об этом – в программе "Московский патруль".

