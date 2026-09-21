"Московский патруль": в столице официально закрыли мотосезон

В минувшие выходные в Москве официально закрыли мотосезон: Садовое кольцо перекрыли в одну сторону, чтобы байкеры проехали колонной. Пока погода позволяет, мотоциклисты еще будут ездить по городу, но это опаснее, чем летом.

Мотопатруль ЦОДД завершил работу: за три сезона байкеры помогли водителям более 800 раз, включая аварии и поломки, они добирались до места в пять раз быстрее коллег на машинах.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

