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21 сентября, 21:30

Транспорт

"Московский патруль": в столице официально закрыли мотосезон

"Московский патруль": в столице официально закрыли мотосезон

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В минувшие выходные в Москве официально закрыли мотосезон: Садовое кольцо перекрыли в одну сторону, чтобы байкеры проехали колонной. Пока погода позволяет, мотоциклисты еще будут ездить по городу, но это опаснее, чем летом.

Мотопатруль ЦОДД завершил работу: за три сезона байкеры помогли водителям более 800 раз, включая аварии и поломки, они добирались до места в пять раз быстрее коллег на машинах.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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