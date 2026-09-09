"Московский патруль": в столице начался суд на бандой Диспетчера

В Москве начали судить банду Диспетчера, участники которой в 1999 году убили знакомого основателя Microsoft Билла Гейтса.

Преступная группировка стала известна в криминальных кругах в начале 1990-х годов. Основатель – уголовный авторитет Игорь Абрамов. Его прозвали диспетчером за привычку без остановки говорить по телефону.

Группировка насчитывала до 30 человек. Они занимались рэкетом, нападениями, "крышеванием" бизнесменов и расправами. По некоторым данным, банда тесно сотрудничала с Ореховскими – одной из самых кровавых группировок Москвы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".