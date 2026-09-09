"Московский патруль": суд вынес приговор экс-военному за подрыв авто

Щелковский городской суд Подмосковья назначил 12 лет колонии строгого режима отставному военнослужащему, капитану запаса Анатолию Молчану, который взорвал автомобиль бизнесмена Сергея Щукина в феврале 2026 года.

По версии следствия, к днищу машины была прикреплена боевая граната. Сам обвиняемый утверждал, что планировал лишь напугать предпринимателя за то, что тот якобы хотел совершить рейдерский захват его участка.

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