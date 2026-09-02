"Московский патруль": суд огласил приговор по делу об избиении до смерти футболиста

В Щелковском суде огласили приговор участникам избиения до смерти 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича. Конфликт произошел в августе 2025 года в одном из баров в Щелкове.

Футболист местной любительской команды решил заступиться за девушку. В результате парня и его друга избили. От тяжелейшего удара футболист упал на асфальт и потерял сознание. Врачи боролись за жизнь юноши несколько дней. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

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