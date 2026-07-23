"Московский патруль": трое мужчин вымогали деньги у бывшего коллеги

В Подмосковье задержали троих мужчин, которых заподозрили в вымогательстве у бывшего коллеги. В одном из кафе в деревне Островцы они потребовали у знакомого бригадира 500 тысяч рублей, а после отказа забрали его личные документы и пообещали вернуть их за деньги.

Мужчина обратился в полицию, после чего подозреваемых задержали во время спецоперации в Москве и Люберцах. Следователи возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве, совершенном группой лиц.

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