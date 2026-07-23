Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": трое мужчин вымогали деньги у бывшего коллеги

"Московский патруль": трое мужчин вымогали деньги у бывшего коллеги

"Московский патруль": нетрезвый мужчина устроил стрельбу из окна квартиры в Москве

Три иномарки попали в аварию на Рублевском шоссе

Эвакуацию пострадавшего при спуске с горы россиянина отложили в Таджикистане

ДТП произошло на Рублевском шоссе в направлении Кутузовского проспекта

Эвакуацию пострадавшего на Памире альпиниста из Сергиева-Посада отложили из-за непогоды

СК России показал обстановку в квартире в Егорьевске, где взорвался газ

Пожар в пятиэтажке в Егорьевске полностью потушили после взрыва газа

Учебно-боевой самолет потерпел крушение под Звенигородом

Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Егорьевске

В Подмосковье задержали троих мужчин, которых заподозрили в вымогательстве у бывшего коллеги. В одном из кафе в деревне Островцы они потребовали у знакомого бригадира 500 тысяч рублей, а после отказа забрали его личные документы и пообещали вернуть их за деньги.

Мужчина обратился в полицию, после чего подозреваемых задержали во время спецоперации в Москве и Люберцах. Следователи возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве, совершенном группой лиц.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоЕкатерина Лихоманова

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика