"Московский патруль": в столице отравили щенка овчарки, разбросав яд в подъезде

В Москве отравили десятимесячного щенка немецкой овчарки по имени Байкал: яд, завернутый в два лакомства, разбросали в подъезде: у лифта и входа в общий коридор. Хозяева успели вытащить часть отравы, но остальное пес проглотил.

Экспертиза показала, что токсин разъел внутренние органы, собака умерла. Хозяйка Анастасия Великая подозревает кого-то из соседей, так как собака всегда гуляла под присмотром. Однако полиция отказала в возбуждении уголовного дела.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

