Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в столице отравили щенка овчарки, разбросав яд в подъезде

"Московский патруль": в столице отравили щенка овчарки, разбросав яд в подъезде

"Московский патруль": 16-летняя девушка оказалась на допросе после автоподставы в столице

"Московский патруль": в Подмосковье задержали коллекционера с оружием

На пересечении улиц в Коммунарке загорелся эвакуатор

Крупный пожар произошел на северо-западе Москвы

Больше тысячи человек погибли в Европе за неделю из-за жары

Новости мира: 4 человека погибли в Мехико во время празднования победы сборной в матче ЧМ

Пожар в отделении банка произошел на севере Москвы

Новости регионов: вулкан Мутновский выбросил столб пепла на высоту 5 км на Камчатке

Руферы из Москвы покорили Эмпайр-стейт-билдинг

В Москве отравили десятимесячного щенка немецкой овчарки по имени Байкал: яд, завернутый в два лакомства, разбросали в подъезде: у лифта и входа в общий коридор. Хозяева успели вытащить часть отравы, но остальное пес проглотил.

Экспертиза показала, что токсин разъел внутренние органы, собака умерла. Хозяйка Анастасия Великая подозревает кого-то из соседей, так как собака всегда гуляла под присмотром. Однако полиция отказала в возбуждении уголовного дела.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествияживотныегородвидеоАлександр Астахов

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика