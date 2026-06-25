"Московский патруль": эксперты прокомментировали закон о домашнем насилии в РФ

Эксперты прокомментировали закон о домашнем насилии в России, который направлен на рассмотрение в правительство. Адвокат Анатолий Кучерена считает, что законы, действующие в стране в части защиты жертв насилия, абсолютно работоспособны. За побои предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В свою очередь, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева отметила, что новый законопроект предлагает криминализировать побои в семье. Это, по ее словам, будет говорить о том, что общество и государство четко декларирует, что насилие среди родственников – это не норма.

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