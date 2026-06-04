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04 июня, 21:30

Безопасность

"Московский патруль": в Москве снизился уровень преступности

"Московский патруль": в Москве снизился уровень преступности

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В Москве отмечается снижение уровня преступности при одновременном увеличении процента раскрытых дел. Город стал более безопасным.

По данным прокуратуры, с начала текущего года зафиксировано около 27 тысяч правонарушений, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. В то же время правоохранительные органы активно работают над раскрытием преступлений, совершенных в предыдущие годы.

О том, как современные технологии способствуют этому процессу – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
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