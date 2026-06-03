"Московский патруль": полицейские задержали обещавших вернуть бойца СВО из плена аферистов

В Подмосковье полицейские задержали двоих вероятных мошенников, обманувших сына пропавшего бойца СВО. Злоумышленники, выдававшие себя за сотрудников силовых ведомств, предложили помочь в поисках отца, затем сообщили, что он находится в плену у ВСУ, и потребовали деньги за содействие спецслужб.

Потерпевший перевел аферистам сначала 1,3 миллиона рублей, а затем еще 1,5 миллиона. После этого мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Подробнее – в программе "Московский патруль".