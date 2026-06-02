"Московский патруль": в столице задержан подозреваемый в афере с поставками Rolls-Royce

В Москве следователи разбираются в масштабной афере с автомобилями Rolls-Royce. Состоятельные покупатели переводили "подборщикам" в интернете гигантские суммы за роскошные машины.

В рамках возбужденного уголовного дела удалось задержать гражданина Германии, который предлагал клиентам доставку премиальных машин, но после получения предоплаты переставал выходить на связь. Однако следователи уверены, что действовал подозреваемый не один – его сообщники регистрировали ООО, которые затем банкротились.

Общий ущерб оценивается в 1 миллиард рублей. Подробнее – в программе "Московский патруль".