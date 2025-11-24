"Московский патруль": блогер Лерчек посетила заседание суда с отцом будущего ребенка

В Гагаринском суде Москвы началось рассмотрение дела Валерии и Артема Чекалиных. Блогерам вменяют незаконный вывод более 250 миллионов рублей из России.

Лерчек приехала на заседание в сопровождении нового возлюбленного – тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. Блогер подтвердила, что ждет четвертого ребенка.

Экс-супруг, с которым Чекалина воспитывает троих детей, к новости о беременности бывшей жены отнесся положительно. Подробнее – в программе "Московский патруль".

