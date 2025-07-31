Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 21:45

Безопасность

"Московский патруль": в московской полиции подвели итоги работы за первое полугодие 2025 г

"Московский патруль": в московской полиции подвели итоги работы за первое полугодие 2025 г

Мошенники стали звонить школьникам под видом медработников

Россияне стали чаще оформлять страховку от мошенников

Россияне смогут отказаться от массовых рассылок с 1 августа

В Госдуме предупредили об опасности подарков в Telegram

Россиян предупредили о мошеннической схеме с использованием чат-ботов в Telegram

"Московский патруль": мошенники похитили со счетов россиян почти 30 млрд руб за 2024 год

"Московский патруль": туристов предупредили о схеме аферистов с оформлением шенгенских виз

Москвичам рассказали о правилах безопасности на воде

"Специальный репортаж": картины

В московской полиции подвели итоги работы за первое полугодие 2025 года. Расширенное заседание коллегии прошло под председательством начальника московского главка МВД Олега Баранова.

За шесть месяцев текущего года удалось добиться снижения наиболее общественно опасных преступлений. Кроме того, в Москве сократилось число наркопреступлений. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
безопасностьвидеоЕкатерина Лихоманова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика