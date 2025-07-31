"Московский патруль": в московской полиции подвели итоги работы за первое полугодие 2025 г

В московской полиции подвели итоги работы за первое полугодие 2025 года. Расширенное заседание коллегии прошло под председательством начальника московского главка МВД Олега Баранова.

За шесть месяцев текущего года удалось добиться снижения наиболее общественно опасных преступлений. Кроме того, в Москве сократилось число наркопреступлений. Подробнее – в программе "Московский патруль".