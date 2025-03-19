Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Москве задержаны члены банды лжеюристов

"Московский патруль": в Москве задержаны члены банды лжеюристов

Новости регионов: число попавших в ДТП в Архангельской области машин выросло до пяти

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 марта

В Турции начались протесты из-за ареста мэра Стамбула

Пожар произошел около станции метро "Белорусская" в Москве

Новости регионов: массовая авария произошла в Северодвинске

Пожар произошел на территории промзоны в Химках

В Ярославской области спасли со льдины 26 рыбаков

Движение затруднено на внутренней стороне МКАД из-за ДТП

Подростки разнесли элитный особняк в Мытищах

Полицейские задержали банду мошенников, которые обманывали граждан под видом оказания юридических услуг в Москве. Клиентов они заманивали рекламой в интернете и фальшивыми отзывами.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, обратившимся за помощью людям обещалось успешное решение широкого спектра вопросов. Граждане заключали договоры на оказание юридических услуг и производили оплату. Однако аферисты свои обещания не выполняли, переставали выходить на связь и присваивали полученные от клиентов деньги. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоВлада Егорова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика