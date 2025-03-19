"Московский патруль": в Москве задержаны члены банды лжеюристов

Полицейские задержали банду мошенников, которые обманывали граждан под видом оказания юридических услуг в Москве. Клиентов они заманивали рекламой в интернете и фальшивыми отзывами.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, обратившимся за помощью людям обещалось успешное решение широкого спектра вопросов. Граждане заключали договоры на оказание юридических услуг и производили оплату. Однако аферисты свои обещания не выполняли, переставали выходить на связь и присваивали полученные от клиентов деньги. Подробнее – в программе "Московский патруль".