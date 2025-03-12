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12 марта, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": на северо-востоке Москвы пенсионер обманул мошенников

"Московский патруль": на северо-востоке Москвы пенсионер обманул мошенников

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На северо-востоке Москвы пенсионер обманул мошенников. Люди, которые представились полицейскими, убедили дедушку положить 800 тысяч рублей якобы на безопасный счет. Однако перед тем, как отдать наличные, мужчина решил обратиться к настоящим полицейским.

Правоохранители организовали спецоперацию. Под контролем сотрудников МВД пенсионер передал пакет с деньгами таксисту, после чего полицейские проследили за машиной и задержали курьера телефонных мошенников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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