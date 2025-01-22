22 января, 21:35Технологии
"Московский патруль": сотрудники МАДИ начали использовать в обучении VR-очки
Сотрудники Московской автодорожной инспекции обучаются и отрабатывают полученные навыки с помощью VR-очков. За прошлый год в рамках интерактивных курсов квалификацию повысили 100 специалистов.
Такой курс обучения создали для сотрудников МАДИ эксперты кадровых сервисов столичного правительства. В тренировки внесли разные сценарии, с которыми инспекторы могут столкнуться в работе.
Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".