"Московский патруль": сотрудники МАДИ начали использовать в обучении VR-очки

Сотрудники Московской автодорожной инспекции обучаются и отрабатывают полученные навыки с помощью VR-очков. За прошлый год в рамках интерактивных курсов квалификацию повысили 100 специалистов.

Такой курс обучения создали для сотрудников МАДИ эксперты кадровых сервисов столичного правительства. В тренировки внесли разные сценарии, с которыми инспекторы могут столкнуться в работе.

Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".