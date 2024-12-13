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13 декабря, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полицейские раскрыли схему хищения бюджетных средств

"Московский патруль": полицейские раскрыли схему хищения бюджетных средств

Мужчина попытался угнать автомобиль и сразу же попал в аварию у "Москва-Сити"

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Столичные полицейские раскрыли схему хищения бюджетных средств на сумму более 60 миллионов рублей. Фирма-генподрядчик взялась реставрировать одну из старинных столичных усадеб, которая является памятником архитектуры.

Однако, заключив договоры с подконтрольными организациями и переведя на их счета деньги на якобы восстановление объекта, средства были обналичили. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Подробнее – в программе "Московский патруль".

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