"Московский патруль": полицейские раскрыли схему хищения бюджетных средств

Столичные полицейские раскрыли схему хищения бюджетных средств на сумму более 60 миллионов рублей. Фирма-генподрядчик взялась реставрировать одну из старинных столичных усадеб, которая является памятником архитектуры.

Однако, заключив договоры с подконтрольными организациями и переведя на их счета деньги на якобы восстановление объекта, средства были обналичили. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Подробнее – в программе "Московский патруль".

