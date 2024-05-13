"Безопасный город": в России задержали мошенников, обманувших москвичей на 50 млн рублей

Силовики раскрыли группировку мошенников, обманувших москвичей на 50 миллионов рублей. Так, с помощью психологических приемов аферисты входили в доверие к жителям Москвы.

Используя открытые данные о семьях, мошенники убеждали своих жертв, что им и их родственникам грозит опасность, якобы ради спасения вынуждали брать крупные кредиты и перечислять деньги на указанные счета.

Подробнее о схеме мошенничества – в программе "Безопасный город".

