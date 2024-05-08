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08 мая, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": полицейские остановили грузовик с наркотиками на подъезде к Москве

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Полицейские остановили грузовик с наркотиками на подъезде к столице. Внутри автомобиля было почти три тысячи брикетов с запрещенным веществом, которые спрятали под коробками с бумажными салфетками. Чтобы пересчитать весь нелегальный товар и снять отпечатки пальцев с упаковок, правоохранителям пришлось выложить все содержимое прямо на обочину.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк прокомментировала, что в 240 свертках находилось около 23 килограммов наркотика. Исследование остальной части изъятого продолжается, указала она.

По словам задержанных, они забрали наркотики в Тверской области и везли их в Москву.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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