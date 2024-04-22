"Безопасный город": велосипедистам грозят штрафы за неправильную парковку

Дептранс напомнил о штрафах за неправильную парковку для велосипедистов. По данным специалистов, штраф от сервиса "Велобайк" составляет 1 тысячу рублей.

Чтобы припарковать двухколесный транспорт правильно, нужно найти необходимое место с помощью приложения, пристегнуть велосипед с помощью троса, а потом сделать фото, чтобы он был полностью виден и можно было определить местоположение.

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