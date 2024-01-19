"Безопасный город": столичные службы на протяжении дня устраняли последствия снегопада

Городские службы на протяжении дня устраняли последствия сильнейшего снегопада, который обрушился на Москву. В ЦОДД рассказали, что из-за непогоды пришлось задействовать все доступные экипажи дорожного патруля.

Сотрудники ЦОДД вытягивали многотонные фуры, попавшие в снежные ловушки, прикрывали своими машинами участников аварий на оживленных участках, чтобы избежать повторных ДТП, а также помогали водителям автомобилей, которые сломались.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

