ЦОДД призвал москвичей выезжать на личных машинах после 19:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центр организации дорожного движения призвал автомобилистов выезжать на личных машинах после 19:00, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По данным ведомства, сейчас дорожная обстановка в городе стабильная, однако во второй половине дня ожидаются локальные затруднения на Садовом кольце от Земляного Вала до Оружейного переулка, на ТТК и на вылетных магистралях по направлению в область.

"Через час начнется вечерний разъезд. Просим выезжать до него или отложить поездки на более позднее время – после 19:00", – говорится в сообщении.

На движение могут повлиять короткий рабочий день, погодные условия и низкие скорости.

Автомобилистам также напомнили, что в зоне пешеходного перехода, а также на подъезде к остановкам городского транспорта необходимо заранее снижать скорость. Также следует не отвлекаться на телефон и избегать резких маневров.

Ранее столица обновила снежный максимум текущей зимы. Высота сугробов утром 19 января достигла 42 сантиметров. Предыдущий рекорд по высоте снега за эту зиму составлял 39 сантиметров и был установлен 16 декабря 2023 года.

К ликвидации последствий сильного снегопада в Москве привлекли более 150 тысяч человек. Они осуществляют уборку столичных территорий с применением 14 тысяч единиц техники.



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