Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября, 21:30

Транспорт

"Безопасный город": ГИБДД не будет штрафовать водителей на летней резине

"Безопасный город": ГИБДД не будет штрафовать водителей на летней резине

Москвичам рассказали о главных новостях среды

Новости часа: в столице с 2012 года отремонтировали 10 пешеходных мостов Москвы-реки

"Мой район. Навигатор": более 400 тыс машин ежедневно проезжают по МСД

"Актуальный репортаж": столичный изобретатель рассказал о своей трехколесной машине

Новости часа: сборная Москвы стала лидером медального зачета на чемпионате "Профессионалы"

В ЦОДД предупредили московских автовладельцев о затяжном снегопаде 30 ноября

Москвичи более 60 тыс раз воспользовались перехватывающими парковками у МЦД в 2023 году

Схема движения изменится на нескольких улицах в ЦАО и ЮЗАО столицы

Объем автопроизводства в столице за девять месяцев вырос на треть

Отсутствие зимней резины – еще не повод для наказания. Как заявил глава ГИБДД Михаил Черников, водителей, которые не успели переобуть свои автомобили, штрафовать не будут.

По его словам, граждане сами готовят свое авто к зиме и должны обеспечить его безопасное движение на дорогах. В ведомстве также уточнили, что всесезонные шины можно использовать круглый год.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Программа: Безопасный город
транспортвидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика