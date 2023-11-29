"Безопасный город": ГИБДД не будет штрафовать водителей на летней резине

Отсутствие зимней резины – еще не повод для наказания. Как заявил глава ГИБДД Михаил Черников, водителей, которые не успели переобуть свои автомобили, штрафовать не будут.

По его словам, граждане сами готовят свое авто к зиме и должны обеспечить его безопасное движение на дорогах. В ведомстве также уточнили, что всесезонные шины можно использовать круглый год.

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