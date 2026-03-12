"Мослекторий": Денис Прудник – о стыковке "Союза-19" и "Аполлона"

Как знаменитое рукопожатие между советским космонавтом Алексеем Леоновым и американским астронавтом Томасом Стаффордом зажгло искру сотрудничества между конкурирующими сверхдержавами?

К чему привела стыковка кораблей "Союз-19" и "Аполлон"? Как космонавты разных стран ходили друг к другу в гости на орбите?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет аэрокосмический инженер, основатель просветительского проекта "Мы верим в космос" Денис Прудник.