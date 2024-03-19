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Новости

19 марта, 15:50

Технологии

"Техно": каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте

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Москвичи постепенно привыкают к использованию электронных медицинских карт. Так, доступ к системе уже получил каждый второй житель столицы. Она позволяет посмотреть результаты анализов и историю болезни.

Кроме того, в специальном приложении можно будет отслеживать, когда появятся окна для записи к нужному врачу. Если какое-то из них освободится, система сразу же пришлет уведомление.

Подробнее – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
медицинатехнологиивидеоСтанислав КуликМаксим Ефимцев
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