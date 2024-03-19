"Техно": каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте

Москвичи постепенно привыкают к использованию электронных медицинских карт. Так, доступ к системе уже получил каждый второй житель столицы. Она позволяет посмотреть результаты анализов и историю болезни.

Кроме того, в специальном приложении можно будет отслеживать, когда появятся окна для записи к нужному врачу. Если какое-то из них освободится, система сразу же пришлет уведомление.

Подробнее – в программе "Техно".