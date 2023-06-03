"День в Московском зоопарке": сумчатые

В Московском зоопарке проживают в том числе и сумчатые. Вид кенгуру под названием валлаби Беннета днем теребит подвешенный в вольере мешок.

Но есть также сумчатые, которые в два раза меньше мышки. Это, например, карликовый летучий кускус. А сахарного поссума часто путают с белкой.

Одним из жителей Московского зоопарка также является "инженер Батон". Именно так зовут щетинохвостую кенгуровую крысу. Подробности – в программе "День в Московском зоопарке".