13:00Город
"День в Московском зоопарке": сумчатые
В Московском зоопарке проживают в том числе и сумчатые. Вид кенгуру под названием валлаби Беннета днем теребит подвешенный в вольере мешок.
Но есть также сумчатые, которые в два раза меньше мышки. Это, например, карликовый летучий кускус. А сахарного поссума часто путают с белкой.
Одним из жителей Московского зоопарка также является "инженер Батон". Именно так зовут щетинохвостую кенгуровую крысу. Подробности – в программе "День в Московском зоопарке".
Программа: ЗОО 24