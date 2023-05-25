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Новости

25 мая, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": водитель скорой помощи скончался в ДТП в Москве

"Рейд 112": водитель скорой помощи скончался в ДТП в Москве

Движение по внутренней стороне Бульварного кольца по-прежнему перекрыто из-за пожара

Движение по внутренней стороне Бульварного кольца перекрыто из-за пожара

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В полночь столкнулись автомобиль каршеринга "Ниссан Кашкай" и мотоцикл марки "Кавасаки". Мотоциклист упал, а водитель "Ниссана" уехал. От госпитализации мотоциклист отказался. Сотрудники ДПС будут проверять информацию, задействовав камеры городского наблюдения.

В 00:30 микроавтобус "Форд" врезался в мотоцикл "Ямаха". Никто не пострадал. Степень вины участников ДТП установят сотрудники ДПС.

В 01:55 машина такси "Хендэ", проехав на красный сигнал светофора, врезалась в карету скорой помощи марки "Форд". Момент ДТП попал на камеры городского видеонаблюдения. От удара машина скорой перевернулась. Трех медиков и пациента из скорой госпитализировали в тяжелом состоянии. 34-х летний фельдшер скончался по дороге в больницу. В отношении водителя такси возбуждено уголовно дело.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

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