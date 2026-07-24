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24 июля, 12:30

Экономика

"Деньги 24": банки России начали повышать ставки по вкладам

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Банки России начали повышать ставки по вкладам. Высокая ключевая ставка остается главным фактором, который поддерживает доходность вкладов.

За последние четыре года вклады позволяли сохранить средства и опередить инфляцию, а также оказались выгоднее ряда других финансовых инструментов.

Сейчас ставки по вкладам остаются высокими, поэтому многие продолжают размещать деньги в банках.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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