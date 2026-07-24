24 июля, 12:30Экономика
"Деньги 24": банки России начали повышать ставки по вкладам
Банки России начали повышать ставки по вкладам. Высокая ключевая ставка остается главным фактором, который поддерживает доходность вкладов.
За последние четыре года вклады позволяли сохранить средства и опередить инфляцию, а также оказались выгоднее ряда других финансовых инструментов.
Сейчас ставки по вкладам остаются высокими, поэтому многие продолжают размещать деньги в банках.
Подробнее – в программе "Деньги 24".