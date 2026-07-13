"Деньги 24": банки будут учитывать телефонную активность клиентов при борьбе с мошенниками

Банки смогут анализировать телефонную активность клиентов при выявлении подозрительных операций с наличными, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

Если человек долго разговаривает по телефону во время снятия денег в банкомате, это может стать одним из признаков того, что он находится под влиянием мошенников. По каким еще признакам банки выявляют подозрительные операции? Об этом – в программе "Деньги 24".