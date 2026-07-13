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13 июля, 16:30

Безопасность

"Деньги 24": банки будут учитывать телефонную активность клиентов при борьбе с мошенниками

"Деньги 24": банки будут учитывать телефонную активность клиентов при борьбе с мошенниками

"Деньги 24": ЦБ перечислил признаки, по которым банки выявляют мошенничество

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Банки смогут анализировать телефонную активность клиентов при выявлении подозрительных операций с наличными, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

Если человек долго разговаривает по телефону во время снятия денег в банкомате, это может стать одним из признаков того, что он находится под влиянием мошенников. По каким еще признакам банки выявляют подозрительные операции? Об этом – в программе "Деньги 24".

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Программа: Деньги 24
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