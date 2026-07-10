"Деньги 24": банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче розничных кредитов

Российские банки стали чаще отказывать потенциальным клиентам в выдаче розничных кредитов. В июне 2026 года доля отказов по заявкам составила 77,8%.

С 1 июля банки также учитывают 90% от заявленного, но не подтвержденного дохода заемщика при расчете его среднемесячного дохода. Это предусмотрено новым дисконтирующим коэффициентом при оценке платежеспособности клиентов.

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