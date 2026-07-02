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02 июля, 12:30

Экономика

"Деньги 24": средняя зарплата москвичей в марте составила 219 тысяч рублей

"Деньги 24": средняя зарплата москвичей в марте составила 219 тысяч рублей

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Средняя начисленная зарплата москвичей в марте составила 219 тысяч рублей. Об этом сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков со ссылкой на данные Росстата. По его словам, рост объясняется квартальными премиями в марте.

В расчет средней зарплаты включаются доходы как топ-менеджеров, так и линейных сотрудников, что объясняет высокие цифры. Для объективной оценки ситуации на рынке труда специалисты рекомендуют ориентироваться на медианную зарплату.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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