"Деньги 24": средняя зарплата москвичей в марте составила 219 тысяч рублей

Средняя начисленная зарплата москвичей в марте составила 219 тысяч рублей. Об этом сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков со ссылкой на данные Росстата. По его словам, рост объясняется квартальными премиями в марте.

В расчет средней зарплаты включаются доходы как топ-менеджеров, так и линейных сотрудников, что объясняет высокие цифры. Для объективной оценки ситуации на рынке труда специалисты рекомендуют ориентироваться на медианную зарплату.

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