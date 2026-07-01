"Деньги 24": эксперт сообщил о росте рынка добровольного медицинского страхования в России

Рынок добровольного медицинского страхования продолжает расти, несмотря на замедление экономики. По словам экономического обозревателя Евгения Белякова, одной из основных причин остается дефицит кадров. Компании используют полисы ДМС как дополнительное преимущество при привлечении и удержании сотрудников.

При этом работодатели все чаще пересматривают условия социальных программ. Компании могут расширять базовые программы ДМС, но одновременно сокращать другие расходы, включая индексацию заработной платы. Также распространяется практика софинансирования, при которой часть стоимости полиса оплачивает работодатель, а часть сотрудник.

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