23 июня, 15:30Экономика
"Деньги 24": бренды одежды начали рассматривать возможность открытия магазинов у ПВЗ
Известные бренды одежды рассматривают возможность открыть магазины на первых этажах домов в жилых комплексах. Такие точки планируют размещать рядом с пунктами выдачи заказов маркетплейсов, которые должны обеспечить дополнительный поток покупателей.
Необычный формат может стать альтернативой размещению в торговых центрах. Чем вызван интерес брендов к такому решению и насколько эффективной может оказаться эта модель для бизнеса?
Подробнее – в программе "Деньги 24".