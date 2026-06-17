"Деньги 24": долю льготной ипотеки в РФ могут сократить до 25–30%

Доля льготной ипотеки в общем объеме выдачи к началу 2030 года может снизиться до 25–30%. Такой прогноз озвучили в Минфине России.

По данным ведомства, сейчас льготные программы по-прежнему занимают значительную часть рынка. Если в январе 2026 года на них приходился 81% всех выданных ипотечных кредитов, то в апреле показатель снизился до 56%.

Станет ли жилье менее доступным из-за новых правил? Об этом в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.