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17 июня, 11:30

Экономика

"Деньги 24": долю льготной ипотеки в РФ могут сократить до 25–30%

"Деньги 24": долю льготной ипотеки в РФ могут сократить до 25–30%

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Доля льготной ипотеки в общем объеме выдачи к началу 2030 года может снизиться до 25–30%. Такой прогноз озвучили в Минфине России.

По данным ведомства, сейчас льготные программы по-прежнему занимают значительную часть рынка. Если в январе 2026 года на них приходился 81% всех выданных ипотечных кредитов, то в апреле показатель снизился до 56%.

Станет ли жилье менее доступным из-за новых правил? Об этом в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

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