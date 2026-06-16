16 июня, 16:15Транспорт
"Деньги 24": участники рынка сохраняют позитивный прогноз по каршерингу в Москве
Участники рынка каршеринга в Москве сохраняют оптимистичные прогнозы, несмотря на то что за первые 4 месяца этого года он просел почти на 20%. Автомобили продолжают дорожать, их обслуживание тоже, поэтому каршеринг сохранит позиции как альтернатива личному транспорту. Однако серьезного роста, как в предыдущие годы, эксперты уже не ожидают.
Причин у падения рынка несколько. Цены на каршеринг выросли, а доходы пользователей увеличивались медленнее, и многие предпочли общественный транспорт. Метро расширяется, автобусов и электробусов становится больше, а в крайнем случае можно воспользоваться такси. Дополнительным фактором стали ограничения в работе мобильного интернета.
Подробнее – в программе "Деньги 24".