"Деньги 24": участники рынка сохраняют позитивный прогноз по каршерингу в Москве

Участники рынка каршеринга в Москве сохраняют оптимистичные прогнозы, несмотря на то что за первые 4 месяца этого года он просел почти на 20%. Автомобили продолжают дорожать, их обслуживание тоже, поэтому каршеринг сохранит позиции как альтернатива личному транспорту. Однако серьезного роста, как в предыдущие годы, эксперты уже не ожидают.

Причин у падения рынка несколько. Цены на каршеринг выросли, а доходы пользователей увеличивались медленнее, и многие предпочли общественный транспорт. Метро расширяется, автобусов и электробусов становится больше, а в крайнем случае можно воспользоваться такси. Дополнительным фактором стали ограничения в работе мобильного интернета.

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