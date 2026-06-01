"Деньги 24": июль стал самым выгодным месяцем для отпуска этим летом

Июль стал самым выгодным месяцем для отпуска этим летом. В нем насчитывается 23 рабочих дня. Чем больше рабочих дней в календарном месяце, тем выше стоимость одного отпускного дня.

В июне и августе по 21 рабочему дню. Этот показатель также считается высоким, однако он уступает июлю. По оценкам специалистов, отпуск во второй месяц лета может принести работнику дополнительно несколько тысяч рублей отпускных.

Подробнее – в программе "Деньги 24".