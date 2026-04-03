Новости регионов: автобус с детьми попал в аварию в Саратовской области

Автобус с детьми попал в аварию в Саратовской области. В салоне находились школьники от 9 до 14 лет и их сопровождающие – всего 28 человек. 10 из них пострадали, водитель погиб. По предварительным данным, ему стало плохо за рулем.

Северное сияние наблюдали накануне жители Санкт-Петербурга, Мурманска, Архангельска и других регионов России. У москвичей, по словам специалистов, был такой шанс, но в итоге он не оправдался. Специалисты давали всего 7% вероятности. Сияние появилось в результате долгой и достаточно сильной магнитной бури.

