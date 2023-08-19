"Деньги 24": эксперты рассказали об инвестициях и подушке безопасности

Центробанк РФ повышает ключевую ставку и делает вклады выгоднее, российский фондовый рынок отыграл все свои потери с февраля прошлого года не взирая на санкции и экономическую ситуацию. Россияне начали скупать золото, а недобросовестные блогеры продолжают заманивать людей в криптовалютную сферу .

Что в такой ситуации делать со своими сбережениями? Как их сохранить и куда нести – в программе "Деньги 24".

