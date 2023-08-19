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19 августа, 18:50

Экономика

"Деньги 24": эксперты рассказали об инвестициях и подушке безопасности

"Деньги 24": эксперты рассказали об инвестициях и подушке безопасности

Спрос на рюкзаки, пеналы и тетради вырос перед началом учебного года

Снижение курса рубля обесценивает накопления россиян в национальной валюте

Падение курса рубля замедлилось к концу недели

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Стоимость мяса и подсолнечного масла стала расти в РФ

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Центробанк РФ повышает ключевую ставку и делает вклады выгоднее, российский фондовый рынок отыграл все свои потери с февраля прошлого года не взирая на санкции и экономическую ситуацию. Россияне начали скупать золото, а недобросовестные блогеры продолжают заманивать людей в криптовалютную сферу .

Что в такой ситуации делать со своими сбережениями? Как их сохранить и куда нести – в программе "Деньги 24".

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Программа: Деньги 24
экономикавидеоКонстантин Цыганков
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