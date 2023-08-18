ВТБ начал выдавать ипотеку заемщикам от 18 лет

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

ВТБ снизил минимальный возраст для ипотечных заемщиков с 21 до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Клиенты ВТБ теперь могут получить средства на покупку недвижимости уже с наступлением совершеннолетия", – говорится в сообщении.

Кроме того, банк смягчил требования к трудовому стажу, снизив его обязательный порог с полугода до трех месяцев.

Как отметили в ВТБ, молодое поколение россиян демонстрирует финансовую дисциплину – в июле средний депозит вкладчиков в возрасте от 18 до 21 года составил 388 тысяч рублей. Там считают, что при поддержке родителей такие клиенты уже "вполне могут оформить свой первый жилищный кредит".

Ранее ВТБ и Сбербанк объявили о повышении на 2% ставок по базовым ипотечным программам на вторичное и новое жилье. Это произошло на фоне резкого повышения Центробанком РФ ключевой ставки.

Комментируя в беседе с телеканалом "360" ситуацию на рынке ипотечного кредитования РФ, экономист Валерий Корнеев рекомендовал подождать с займами на жилье. По его словам, скорректируют условия кредитования сейчас и другие банки, но уже в ближайшие несколько месяцев ситуация должна стабилизироваться.

"Ипотека сейчас выдается на срок до 30 лет, а дадут ипотеку по ставке 12–14%. Лучше подождать, когда будет снижена ставка – к ноябрю-декабрю, – и уже взять по другой, более низкой ставке", – сказал эксперт.

Кроме того, добавил он, сейчас не лучшее время покупать квартиру. Дело в том, что на рынке порядка 70% недвижимости остается нераспроданной. В связи с этим скоро может произойти корректировка цен в сторону их уменьшения.

Эксперты не исключают, что до допустимых максимумов вырастут ставки и по льготным программам. Тем не менее пока условия кредитов с господдержкой не менялись, поэтому в ближайшее время спрос покупателей может переориентироваться со вторичного жилья на новостройки.

15 августа на фоне продолжающегося ослабления российской валюты Центробанк РФ принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5 до 12% годовых. При этом регулятор не исключил дальнейшего повышения показателя в случае появления рисков отклонения инфляции от целевых 4% в 2024 году.



Банк РФ повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%