ВТБ с 21 августа повысит ставки по рыночным ипотечным программам

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ВТБ в связи с повышением ключевой ставки Банка России с 21 августа увеличит ставки по своим рыночным ипотечным программам на 2 процентных пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Также банк скорректирует срок ранее принятых решений по заявкам. По заявкам, поступившим до 20 августа включительно, одобренные условия, в том числе процентная ставка, будут действовать до 18 сентября.

В то же время ставки по потребительским кредитам до конца августа не изменятся.

"Мы хотим дать нашим клиентам подготовиться к "высокому сезону" на максимально выгодных условиях", – заявили в ВТБ.

Ранее стало известно, что Сбербанк с 22 августа поднимет на 2% ставки по базовым ипотечным программам на вторичное и новое жилье. При этом отмечается, что для клиентов, которые подадут или подали заявки на кредитование до указанной даты, в случае одобрения ставки останутся прежними. Условия по льготным ипотечным программам также останутся без изменений.

Кроме того, с 18 августа в банке подорожают потребительские кредиты. Минимальная ставка увеличится до 14,5% годовых, однако в первый месяц, как и раньше, она будет составлять 4%.

15 августа на фоне продолжающегося ослабления российской валюты Центробанк РФ принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5 до 12% годовых. При этом регулятор не исключил дальнейшего повышения показателя в случае появления рисков отклонения инфляции от целевых 4% в 2024 году.



Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%