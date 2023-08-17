Сбербанк с 22 августа на 2% поднимет ставки по ипотеке

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Сбербанк с 22 августа поднимет на 2% ставки по базовым ипотечным программам на вторичное и новое жилье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

"С 22 августа ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки изменятся на 2 процентных пункта в связи с повышением ключевой ставки ЦБ на 3,5 процентных пункта на этой неделе", – сказали в пресс-службе.

При этом отмечается, что для клиентов, которые подадут или подали заявки на кредитование до указанной даты, в случае одобрения ставки останутся прежними. Условия по льготным ипотечным программам также останутся без изменений.

Кроме того, с 18 августа в банке подорожают потребительские кредиты. Минимальная ставка увеличится до 14,5% годовых, однако в первый месяц, как и раньше, она будет составлять 4%.

15 августа на фоне продолжающегося ослабления российской валюты Центробанк РФ принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5 до 12% годовых. При этом регулятор не исключил дальнейшего повышения показателя в случае появления рисков отклонения инфляции от целевых 4% в 2024 году.



Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%