Москвичи за полгода более 15 тысяч раз оформили семейную ипотеку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За первые шесть месяцев текущего года москвичи оформили кредиты по программе "Семейная ипотека" порядка 15,6 тысячи раз. Общий объем выданных займов составил 134,3 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Столица сохраняет лидерство по выдаче семейной ипотеки – на Москву приходится 10% выданных в России кредитов по этой программе и 18% от их объема. <...> В первом полугодии объем выдачи [семейной ипотеки] вырос на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года", – сказал вице-мэр.

Он напомнил, что семейная ипотека является единственной программой льготного кредитования, позволяющей рефинансировать уже взятые займы. Этой возможностью с января по июнь воспользовались больше тысячи раз. На такие кредиты пришлось порядка 6 миллиардов рублей от всех выданных средств.

В свою очередь, глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева добавила, что на льготные ипотечные программы приходится две трети от всех оформленных в столице кредитов. Причем объем семейной ипотеки составляет почти половину от объема всех льготных программ.

По словам Багреевой, популярность программы "Семейная ипотека" обусловлена низкими процентными ставками, возможностью рефинансирования, а также постоянным расширением ее действия на новые категории граждан. Так, в этом году она стала доступна семьям с двумя и более детьми вне зависимости от возраста последних.

Ранее сообщалось, что Росреестр в июле зафиксировал в Москве 13 309 договоров ипотечного жилищного кредитования в отношении первичной и вторичной недвижимости. Это максимальный показатель с начала текущего года. По сравнению с прошлым годом объем ипотечного кредитования увеличился на 64,7%.



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