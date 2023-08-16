Москалькова предложила считать семью многодетной, пока дети учатся очно до 23 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова высказала идею, что необходимо считать многодетной семью до того момента, пока дети очно учатся до 23 лет. Об этом она рассказала изданию РИА Новости.

Как утверждает уполномоченный по правам человека, в стране на текущий момент отсутствует полный закон о многодетной семье, поэтому один из ее инструментов – отчет главе государства о ситуации с правами граждан.

"Несправедливо, когда многодетная семья считается такой, если в ней трое детей, но когда ребенок становится совершеннолетним, семья теряет статус многодетности", – заявила Москалькова во время форума "Территория смыслов".

По ее словам, обучающийся совершеннолетний еще не вступил полностью во взрослую жизнь и является ребенком для своей семьи. В связи с этим омбудсмен высказала идею о необходимости увеличения возраста для очных учащихся до 23 лет. Теперь это предложение передано в Минтруд, а те, в свою очередь, оформили проект указа президента, и его отправили на утверждение правительства.

Москалькова надеется, что идею одобрят в той редакции, в которой она ее направляла.

Ранее сообщалось, что многодетным семьям могут разрешить повторно пользоваться налоговым вычетом за жилье. Соответствующее обращение депутат Госдумы Евгений Федоров направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, подчеркнув, что в соответствии с законодательством каждый работающий гражданин имеет право один раз в течение жизни получить налоговый вычет при приобретении жилья.

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