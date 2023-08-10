В Госдуме назвали минусы четырехдневки для многодетных родителей

В России предлагают ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. Законопроект на отзыв правительству направили депутаты от ЛДПР. По мнению авторов инициативы, это поможет создать баланс между карьерой и семейной жизнью. Подробнее – в материале Москвы 24.

Ради семьи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили внести поправки в Трудовой кодекс и установить четырехдневную рабочую неделю для родителей, у которых есть трое и более детей в возрасте до 18 лет. Такой режим труда будет действовать, пока младшему не исполнится 14. Депутаты фракции направили законопроект на заключение в правительство.

"В стране уже давно обсуждается возможность перевода всех работников на четырехдневку, однако конкретных шагов к этому пока не предпринято. Мы предлагаем установить уже сейчас такую продолжительность работы для многодетных семей", – сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.





Леонид Слуцкий лидер ЛДПР Очевидно, что для родителей, воспитывающих трех и более детей, наличие дополнительного свободного от работы времени – возможность уделить внимание каждому ребенку, его воспитанию, здоровью.

При этом в законопроекте указано, что зарплата у таких россиян останется той же, как и у сотрудников на пятидневке. Эти меры улучшат демографическую ситуацию в стране и помогут создать баланс между семейной жизнью и карьерой, отметили авторы документа.

В своем телеграм-канале Слуцкий подчеркнул, что многие не готовы к рождению второго и третьего ребенка, потому что боятся не успеть выполнить все обязанности.

"Мы должны последовательно, системно создавать условия для укрепления института семьи в России, мотивировать нашу молодежь создавать семьи, рожать детей. Для этого государство должно предоставлять возможности и преференции, чтобы каждый еще на этапе планирования задавался целью воспитать трех или четырех детей", – написал депутат.

В стране насчитывается 2,3 миллиона многодетных семей, в которых проживают более 7,4 миллиона детей. Об этом в своем обращении на форуме "Россия, мы – твоя семья" в июне 2023 года заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Путь к дискриминации?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Введение четырехдневной рабочей недели в России для многодетных родителей может обернуться проблемами для них самих. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Это попытка помочь многодетным семьям с учетом той демографической ямы, в которую Россия, к сожалению, попадает. Хотят как лучше, но может получиться как всегда", – объяснила парламентарий.





Светлана Бессараб депутат Госдумы Выделение отдельной социальной группы, которая будет рассчитывать на такую помощь от государства, рискует привести к ее дискриминации. Работодатели всеми силами будут пытаться не принять на работу сотрудников с тремя и более детьми.

Парламентарий подчеркнула, что у многодетных также могут возникнуть сложности в рабочем коллективе. Ведь, если один сотрудник будет трудиться меньше, на других выпадет более высокая нагрузка.

"Кто-то начнет работать не только за себя, но и за того, кто отсутствует, потому что количество дел не изменится", – обратила внимание Бессараб.

По ее мнению, лучше всего сократить трудовую неделю для всех сотрудников с 40 до 36 часов.

"Режим рабочего времени можно установить локальным нормативным актом, коллективным договором, соглашением. Можно сократить неделю за счет уменьшения каждого рабочего дня. Большинство, согласно опросам, предпочли бы работать половину дня по пятницам", – уточнила Бессараб.

Более 80% опрошенных работодателей Москвы и области, по словам парламентария, готовы пойти на такие уступки. Более того, в части европейских стран похожие нормы уже установлены. Россия должна быть в лидерах в этом вопросе, заключила депутат.