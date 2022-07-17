"Московский спорт": гольф в Куркине

Незатейливая игра, придуманная шотландскими пастухами, всего за несколько веков превратилась в один из самых элитных видов спорта. Многие видели его только по телевизору, однако времена меняются.

О воспитанниках ГБПОУ "МССУОР № 2" Москомспорта в Куркине – в программе "Московский спорт".

