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Общество

10 апреля, 19:30

"История одного спасения": Волонтер помогла двум котятам, замерзшим в гараже

животные видео общество

Эта история началась в феврале, когда температура опускалась до минус 27. Волонтер Юлия Дараева не смогла пройти мимо двух больных котят, замерзающих в заброшенном гараже. Чтобы отловить абсолютно диких малышей, ей пришлось обратиться за помощью к котолову.

В ожидании возвращения одного сбежавшего котенка Юля спасла в соседнем парке от стаи голодных бродячих собак еще одного бездомного малютку. Новые подопечные волонтера тут же отправились на обследование в ветклинику.

Юлия, в свою очередь, вернулась к заброшенному гаражу в надежде поймать сбежавшего котенка, потому что одному ему точно в такой мороз не выжить. Чем же закончится эта история? Сможет ли Юля спасти беглеца от верной гибели? Подробнее – в выпуске "История одного спасения".

Программа: История одного спасения

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