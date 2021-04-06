Москвичам рассказали, к каким специалистам можно записаться в столичных ветклиниках

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В восьми столичных ветеринарных клиниках ведут прием узкопрофильные специалисты, к которым могут обратиться не только владельцы кошек и собак. Об этом сообщил председатель комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

Чтобы лечить птиц, грызунов, рептилий и других более редких животных, ветврачи получают специализацию, в рамках которой дополнительно изучают особенности строения их организма, питания и содержания.

"В государственных ветеринарных клиниках мы стараемся предоставлять широкий спектр услуг, который будет соответствовать всем требованиям и потребностям жителей столицы, имеющих питомцев. Так, в восьми наших учреждениях ведут прием узкопрофильные специалисты. Это ветеринарные врачи, которые специализируются на лечении определенного вида животных. Москвичи все чаще заводят экзотических питомцев, которые тоже болеют и требуют особенного подхода при обследовании и назначении лечения", – рассказал Сауткин.

Он добавил, что в столичных клиниках работают ратологи, занимающиеся лечением кроликов и грызунов. Эти животные подвержены простудным заболеваниям, поэтому держать их необходимо подальше от сквозняков.

В Москве ратолог принимает в клиниках ЗелАО, ВАО, в Бутовской, Рублевской, Советской и Калининской участковых ветеринарных лечебницах, ГБУ "Мосветстанция".

Для владельцев змей, ящериц, черепах и амфибий в столичных клиниках прием ведет герпетолог. Многие проблемы рептилий связаны с условиями содержания и питания. Некоторые владельцы рептилий не добавляют в корм витаминные добавки и кальций, что может привести к нарушениям обмена веществ у животного.

В Москве такие специалисты принимают в клиниках ЗелАО, ВАО, в Советской и Калининской участковых ветеринарных лечебницах.

Владельцы птиц могут обратиться к врачу-орнитологу. Он даст совет по кормлению и проконсультирует, в каких условиях лучше содержать пернатого питомца.

Довольно большое количество москвичей держат птиц, в том числе экзотических, таких как индийская майна, попугаи ара, какаду или амазоны. Эти активные и общительные питомцы часто страдают из-за неправильного содержания или стресса. Орнитолог может проконсультировать относительно правил содержания птицы и определить причины плохого самочувствия.

Наблюдать за пернатыми питомцами необходимо с особой тщательностью, так как некоторые болезни птиц, такие как орнитоз и грипп, могут представлять угрозу и для человека. На прием к специалисту-орнитологу можно попасть в клиниках ЗелАО, ВАО и Саларьево.

Всего в столице работает 26 государственных ветклиник. Для консультации и оказания услуг можно предварительно записаться онлайн на mos.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" или по телефону +7 (495) 612-04-25.

Ранее москвичам подробно рассказали, как правильно ухаживать за пернатыми питомцами. Врач-орнитолог Анна Кубатина посоветовала владельцам следить за качеством оперения птиц. Если перья тускнеют и выпадают, стоит обратиться к специалисту.